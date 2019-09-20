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فساد ومخدرات وبطالة وفقر ..ابرز مآثر الاحزاب التي حكمت العراق منذ 2003


فساد ومخدرات وبطالة وفقر ..ابرز مآثر الاحزاب التي حكمت العراق منذ 2003
2019/09/20 | 13:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس / بغداد غرد النائب عن محافظة الموصل بوسم جديد احصى فيه ماخلفته الاحزاب السياسية في العراق بعد 2003.

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