فساد ومخدرات وبطالة وفقر ..ابرز مآثر الاحزاب التي حكمت العراق منذ 2003

2019/09/20 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد غرد النائب عن محافظة الموصل بوسم جديد احصى فيه ماخلفته الاحزاب السياسية في العراق بعد 2003.ذا

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