الخارجية تناقش مع معهد ستوكهولم الدولي المواضيع التي تسهم في دعم العراق في مجال ادارة المياه

2019/09/20 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت وزارة الخارجية مع معهد ستوكهولم الدولي للمياه ، المواضيع التي تسهم في دعم العراق في مجال ادارة المياه .وذكر بيان لوزارة الخارجية :” ان سفير العراق لدى السويد احمد الكمالي زار معهد ستوكهولم الدولي للمياه SIWI والتقى (ماريا فنك) مديرة قسم ادارة المياه العابرة للحدود و (مارتينا كليمز) كبيرة المستشارين في المعهد “.[…]

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