الخدمات النيابية تستضيف مسؤولين في وزارة الاعمار

2019/09/20 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري، اليوم الجمعة، أن لجنته ستستضيف عدداً من المسؤولين في وزارة الاعمار والاسكان لمناقشة المواضيع التي تخص الملف الخدمي.

وقال المعموري في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إنه تم "تحديد مواعيد لاستضافة عددا من المسؤولين التنفيذيين في لجنة الخدمات والإعمار النيابية".

وبين أن "الأيام المقبلة ستشهد استضافة عدداً من الكوادر المتقدمة في وزارة الاسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة لمناقشة الموضوعات التي تخص الملف الخدمي".

واضاف أن "لجنة الخدمات والاعمار النيابية ستبدأ باستضافة المدراء العامين لدوائر الماء والمجاري والطرق والجسور والبلديات، بالإضافة إلى مدراء الفروع في محافظات البلاد كافة بالتعاقب وابتداءً من يوم غدٍ السبت".

واشار المعموري الى أنه "سيتم خلال جلسات الاستضافة التباحث حول المواضيع التي تخص الملف الخدمي فيما يتعلق بالمشاريع التي تنفذها الوزارة ومشاريع تنمية الاقاليم في عموم محافظات البلاد".

ولفت الى أنه "سيتم مناقشة المشاريع المتلكئة لمعرفة الاسباب وتحديد المقصرين وستتخذ لجنة الخدمات والاعمار موقفاً حازماً إزاء كل من تعمد عرقلة وتأخير تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين".

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