وفد نقابة الصحفيين العراقيين يشرف على امتحان الكفاءة المهنية في فرع النجف بمشاركة أكثر من 150 متقدما

2019/09/20 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل اعضاء لجنة الكفاءة المهنية في نقابة الصحفيين العراقيين الى محافظة النجف الاشرف للاشراف على امتحان الكفاءة المهنية لاكثر من 150 متقدما ، الى فرع النقابة بالمحافظة.وقال مدير الادارة في المركز العام للنقابة الصحفيين صبيح فاخر :” ان وجود وفد المركز العام في المحافظات جاء بتوجيه من نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ، لتسهيل […]

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