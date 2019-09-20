الصافي: لابد من استثمار طاقة الشباب بالشكل البناء والصحيح

2019/09/20 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

شدد ممثل المرجعية الدينية العليا، السيد أحمد الصافي، على بذل جهود مضاعفة لإستثمار طاقات الشباب.

وقال السيد الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها من

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