ما الجرائم التي لا يشملها مرسوم العفو السوري الأخير 2019؟

2019/09/20 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد النائب العام في ريف دمشق محمد الحمود عن بعض الجرائم التي يستثنيها مرسوم العفو العام الرئاسي نظراً لبشاعتها وخطورتها.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية، عن النائب

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