2019/09/20 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد اليوم الجمعة القبض على عصابة سرقة وتسليب عجلات واعادة بيعها.وذكر بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “مفارز مكتب الكرخ لمكافحة سرقة السيارات وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية ومتابعة كامرات المراقبة ونصب الكمائن المحكمة تمكنت من القاء القبض على عصابة وبالجرم المشهود

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابة لتسليب السيارات في بغداد وكالة خطوة برس.

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