بالصورة.. ضبط طائرتين مسيرتين في مطار البصرة

2019/09/20 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الجمعة عن تمكن كمرك مطار البصرة الدولي من ضبط طائرتين مسيرتين بحوزة مسافر دنماركي الجنسية استوردت دون موافقات رسمية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة.

وذكر بيان للكمارك تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان سلطات المطار "ضبطت شتلات زراعية بحوزة مسافر عراقي الجنسية" مؤكدة "اتخاذها الإجراءات القانونية بحق المخالفتين حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ".انتهى

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