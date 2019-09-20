إنتحار شاب بإطلاق النار على نفسه في الديوانية

2019/09/20 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقدم شاب على الانتحار داخل منزله في محافظة الديوانية.

وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "شابا يبلغ من العمر ١٨ عاما انتحر بعد اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع كلاشنكوف داخل منزله وسط الديوانية".وأضاف ان "الشرطة نقلت جثة الضحية للطب العدلي وفتحت تحقيقا في الحادثة".انتهى

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