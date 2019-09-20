إنتحار شاب بإطلاق النار على نفسه في الديوانية

2019/09/20 | 13:40

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بغداد :سومر نيوز

أقدم شاب على الانتحار داخل منزله في محافظة الديوانية.

وذكر مصدر أمني لوكالة سومر نيوز ان "شابا يبلغ م...

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