2019/09/20 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تويتر يطلق ميزة جديدة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
بعد فترة تجارب إستمرت لأشهر في دولة كندا أعلنت تويتر عن إطلاق ميزة إخفاء الردود المثيرة للجدل رسمياً ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تويتر يطلق ميزة جديدة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تويتر يطلق ميزة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).