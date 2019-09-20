تويتر يطلق ميزة جديدة

2019/09/20 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

بعد فترة تجارب إستمرت لأشهر في دولة كندا أعلنت تويتر عن إطلاق ميزة إخفاء الردود المثيرة للجدل رسمياً ...

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