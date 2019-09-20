2019/09/20 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبرز الأحداث والمناسبات التي حدثت في مثل هذا اليوم 9/20

• *1187* صلاح الدين الأيوبي يبدأ في حصار القدس.

• *1637* التوقيع على معاهدة بين سلطان المغرب محمد الشيخ الصغير

وتشارلز الأول ملك إنجلترا.

• *1792* بدء محاكمة ملك فرنسا لويس السادس عشر بتهمة الخيانة

العظمى.

• *1792* وقوع معركة فالمي بين القوات الفرنسية وقوات التحالف

الأوروبي في أثناء الثورة الفرنسية.

• *1870* القوات الإيطالية تدخل العاصمة روما.

• *1932* مهاتما غاندي يبدأ إضراباً عن الطعام في «سجن بوما» وذلك

احتجاجًا على قانون الانتخاب الذي أعدته الحكومة البريطانية ومنع

الطبقة الفقيرة من المشاركة في الانتخابات.

• *1944* الإستحواذ على جسر وال في عملية ماركت جاردن العسكرية

أثناء الحرب العالمية الثانية.

• *1979* إلغاء حكم إمبراطورية أفريقيا الوسطى واسترجاع اسم جمهورية

أفريقيا الوسطى

• *1984* انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في مبنى السفارة

الأمريكية في بيروت يؤدي إلى مقتل إثنا عشر شخصًا.

• *1984* جنود مصريون يطلقون النار على يخت للكيان الصهيوني تسلل

إلى جنوب رأس محمد في البحر الأحمر.

• *1991* الفرنسيون يوافقون في استفتاء على معاهدة ماستريخت والتي

مهدت للوحدة الأوروبية.

• *2004* وصول عدد المقالات في ويكيبيديا إلى مليون مقال في كافة

لغات الموسوعة التي وصل عددها للمئة لغة.

• *2008* حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا يتهم

الرئيس تابو إيمبيكي بالتدخل السياسي بعمل القضاء أثناء النظر بقضية

اتهام جاكوب زوما بقضايا فساد ويدعوه إلى الاستقاله، والرئيس يوافق

عليها.

• *2010* وقوع معركة الحوطة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية ضد

تنظيم القاعدة داعش الارهابي.

• *2011* اغتيال الرئيس الأفغاني السابق رئيس المجلس الأعلى للسلام

برهان الدين رباني بهجوم انتحاري استهدف منزله في العاصمة الأفغانية

كابل.

• *2016* بدء عمليات فجر الشرقاط في العراق والتي انتهت بعد يومين

بتحرير الساحل الايمن بأكمله و اجلاء مئات العوائل

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