2019/09/20 | 13:42

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وزير الشباب والرياضة يصل محافظة ذي قار ويلتقي اعضاء مجلسها

وصل وزير الشباب والرياضة احمد رياض العبيدي اليوم الجمعة الى مجلس

محافظة ذي قار لبحث جملة من الملفات الرياضية والشبابية في

المحافظة. رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني الذي استقبل الوزير اكد على

اهمية اهتمام الوزارة بالشباب والرياضة وبناء القدرات والطاقات، مؤكدا

دعمه كل اعمال الوزارة التي تقوم الوزارة بتنفيذها.واضاف، ان المحافظة تمتلك من المواهب والابداعات التي تؤهلها ان تكون

في طليعة بقية المحافظات وان الاهتمام بهذه الشريحة هو الاهم وليس فقط

الاهتمام ببناء المنشأت الرياضية.وكان في استقبال الوزير رئيس لجنة الشباب والرياضة عبد الرحمن الطائي

ورئيس اللجنة الفنية حسن وريورش وعضو المجلس رجاح مطرود فضلا عن عدد

من مسؤولي الدوائر الرياضية والشبابية في المحافظة

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