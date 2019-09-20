2019/09/20 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..أعلنت شركة “كاسبيرسكي” المتخصصة بأمن المعلومات عن اكتشاف نسخ جديدة من برمجيات “FinSpy” التي تستهدف بيانات وتطبيقات الهواتف بما فيها التطبيقات المشفرة كـ”واتسآب” و”تلغرام”.

والنسخ الجديدة من “FinSpy” أصبح بإمكانها جمع بيانات تطبيقات المراسلة الفائقة التشفير في الهواتف الذكية كـ “واتس آب” و”تلغرام” و”Signal” و”Threema”.

أما نسخ FinSpy التي تستهدف أجهزة “أندرويد” فلا تخترق بيانات تلك الأجهزة فحسب، بل لديها القدرة على التحكم بالهاتف، تماما كما يتم التحكم ببرمجياته عند استخدام برامج الـ “root” التي تمنح المستخدم القدرة على التحكم أو حذف وتعديل البرمجيات الأساسية التي تكون مع نسخة نظامه الأصلية.

وغالبا ما تستخدم برمجيات FinSpy للتجسس على الهواتف الذكية والحواسب اللوحية، ومن خلالها يمكن للمخترق الوصول إلى العديد من بيانات جهاز الضحية كمحتويات الرسائل القصيرة SMS، والصور، والبيانات التي تتعلق ببرامج تحديد المواقع عبر GPS، وبيانات تطبيقات المراسلة الفورية.

وأوضح الخبراء أن برامج التجسس المذكورة يمكن زرعها في الهواتف بشكل مباشر عبر أجهزة الحاسوب، ولتفعيلها يجب على المخترق الوصول إلى شاشة الهاتف، لذا ينصح بعدم ترك الهواتف والأجهزة اللوحية في متناول الجميع دون قفل الشاشة برمز حماية أو عن طريق ماسح البصمات، كما يفضل عدم استعمال شبكات الإنترنت المتوفرة في الأماكن العامة كونها تساهم بنقل مثل هذا النوع من البرمجيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برمجيات “FinSpy” تتجسس على واتسآب وتلغرام!) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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