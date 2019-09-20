الراوي تبحث إستحداث مديرية الوقف السني في المنطقة الغربية وإعمار المساجد

2019/09/20 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

بحثت النائب عن محافظة الانبار نهله حمد الراوي، يرافقها عضو المجلس المحلي لقضاء القائم حارث الكربولي، مع رئيس ديوان الوقف السني عبداللطيف الهميم، واقع المساجد والمدارس الدينية في الاقضية الغربية من الانبار.

وذكر بيان لمكتبها تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء مناقشة إعادة إعمار المساجد التي دمرت جراء العمليات الإرهابية والعسكرية في الاقضية الغربية وتوفير متطلبات المساجد من الأثاث والأجهزة الضرورية بالإضافة إلى مناقشة النقص الحاصل في عدد الأئمة والخطباء فيها”.





وثمنت الراوي، “استحداث قسم لكلية الامام الاعظم في قضاء عنه للتخفيف عن كاهل مواطني المنطقة الغربية ولتسهيل طلب العلم لأبنائنا هناك”.

وطالبت النائبة، رئيس ديوان الوقف السني “بضرورة استحداث مديرية الوقف السني في المنطقة الغربية وذلك للإعداد الكبيرة من المساجد فيها والمسافة البعيدة بينها وبين مديرية أوقاف الانبار”.





من جانبه، وعد رئيس الوقف السني، “باستحداث مديرية الوقف السني في المنطقة الغربية بالقريب العاجل وتوفير متطلبات المساجد في مناطق غرب الانبار”.





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