ملك السعودية: الهجمات على أرامكو تستهدف أمن المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية

2019/09/20 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قال ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ان الهجمات على أرامكو تستهدف أمن المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.

وذكر الملك سلمان، خلال استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في جدة، ان “الهجمات على أرامكو إجرامية وتستهدف أمن المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية”.

من جانره، أدان رئيس وزراء باكستان ” الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص”، مؤكداً “مساندة بلاده للسعودية في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة”، بحسب وكالة الأنباء السعودية.





وأعرب الملك، عن “تقديره لموقف باكستان”، مبينا ان “السعودية قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الاجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة العالمية”.

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