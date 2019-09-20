2019/09/20 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3PLLXvCIcsw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشروع المقبرة النموذجية في النجف الاشرف لا يزال مبهم المعالم .. تقرير: حيدر الجبوري) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشروع المقبرة النموذجية في النجف الاشرف لا يزال مبهم المعالم .. تقرير: حيدر الجبوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).