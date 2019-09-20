2019/09/20 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس بغداد هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، اصدارها كتاباً يتعلق بوزير النقل الأسبق باقر جبر الزبيدي، مؤكدة عدم صحة الكتاب المروَّج له.وقالت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “الهيئة تنفي إصدارها كتاباً معنوناً إلى مكتب رئيس الوزراء يتعلق بوزير النقل الأسبق”، مؤكدة “عدم صحة ما روَّجته بعض مواقع التواصل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تنفي إصدارها كتاباً يتعلق بالزبيدي وزير النفط الأسبق وكالة خطوة برس.

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