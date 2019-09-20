نائب: العشوائيات معناه ان الدولة فشلت في توفير السكن الكريم لابنائها

2019/09/20 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قال النائب السابق ماجد شنكالي، ان العشوائيات والتجاوز على املاك الدولة معناه ان الدولة فشلت في توفير السكن الكريم لابنائها.





وذكر شنكالي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “‏العشوائيات والبناء بالتجاوز على املاك الدولة معناه ان الدولة فشلت في توفير السكن الكريم لابنائها، وان الدولة فقدت هيبتها ولا تستطيع تطبيق القانون ومنع التجاوز على املاكها”.





وأضاف، “الحل هو منع التجاوز من الان وتوفير البديل للعوائل الفقيرة فقط، لان المتجاوزين الاغنياء هم الاغلب”.





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