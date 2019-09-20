بعد فشل تدريبه لمنتخب مصر..

2019/09/20 | 14:12

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متابعة:سومر نيوز

أصدر إيهاب جلال المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، الجمعة، بيانا رسميا أوضح فيه سبب فشل مفاوضاته مع...

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