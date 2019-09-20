هذا ما اكد عليه ممثل المرجعية في كربلاء

2019/09/20 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد ممثل المرجعية الدينية السيد أحمد الصافي، على بذل جهود مضاعفة لإستثمار طاقات الشباب.وقال الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف، ان "التعويل على الشباب أمر في غاية الأهمية، فالشاب لديه طاقة لابد من استثمارها بالشكل البناء والصحيح".

وأضاف ان "الزمن يمضي ولا يعود وعلى الانسان ان يبذل جهداً مضاعفاً لتعويض ما فاته وربما لا يتوفق بسبب الظرف".

وأكد السيد الصافي "لسنا في حال نستطيع ان نرجع الزمن وما فت ولابد ان نهيء انفسنا على ان لا نفرط في الوقت ويكون الانسان في حالة من اليقظة ولابد ان يتعلم وان يتأمل ويحدد بعض ما يريد فالبعض لديه ضبابية في تحديد ما يريده".

وبين ان "رجاحة العقل مطلوبة للشاب وان ينمي عقله ولا يستسلم للركود والكسل والضجر بل ينمي عقله فسيحصل على وضوح للرؤية".

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