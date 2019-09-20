وزير الشباب والرياضة يصل ذي قار

2019/09/20 | 14:16

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..



وصل وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي ، اليوم الجمعة ، الى ذي قار للاطلاع على سير العمل في ملعب المحافظة الاولمبي وعدد من المشاريع الرياضية .وعقد الوزير حال وصوله اجتماعا مشتركا مع رئيس مجلس المحافظة رحيم الخاقاني وعدد من الاعضاء ، لمناقشة الواقع الرياضي والمشاكل التي يواجهها .

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