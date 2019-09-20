عبد المهدي يعيد الجدل حول “الأرجنتين” بعد تصريحاته عن مجاهدي خلق.. ضجة تصل الى الصين

2019/09/20 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عاد من جديد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتصريحات مثيرة للجدل، بعد إتهامه منظمة مجاهدي خلق بالمستفيدة من استهداف معسكرات الحشد الشعبي بحسب تصريحه لوسائل إعلام محلية.يذكر إن منظمة مجاهدي خلق، هي حركة إيرانية معارضة لنظام الثورة الإسلامية في إيران، حيث جاءت الى العراق وتمركزت المنظمة في معسكر أشرف في […]

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