النائب أحمد الجبوري يحمل الشعب مسؤولية تفشي الفساد والمخدرات وتردي الخدمات

2019/09/20 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حمّل النائب أحمد الجبوري، اليوم الجمعة، الشعب العراقي مسؤولية تفشي الفساد وانتشار المخدرات وتردي التعليم والخدمات في البلاد، معللاً ذلك بأن الشعب هو من انتخب الأحزاب التي تحكم البلاد منذ العام 2003 ولغاية الآن.

وغرّد الجبوري على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "الغد برس"، قائلا "احزاب السلطة التي حكمت العراق بعد 2003 تتحمل: أزمة السكن والعشوائيات، الفساد بكل أنواعه، انتشار المخدرات، وتفكك المجتمع وعسكرته، وغياب القانون، تراجع التعليم وعودة الجهل والخرافة، البطالة والفقر ومحاربة المنتوج الوطني".

وأضاف "كل هذا ويرجع الشعب ينتخب هذة الأحزاب".

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