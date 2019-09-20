الكشف عن هجمات محتملة لحزب الله في نيويورك

2019/09/20 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك – وجه القضاء الأميركي تهمة التخطيط لهجمات محتملة في الولايات المتحدة إلى لبناني يحمل الجنسية الأميركية وعضو في فرع العمليات الخارجية

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