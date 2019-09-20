القوات الامنية تعتقل ثلاثة من عناصر داعش غرب الموصل

2019/09/20 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية ثلاثة من عناصر داعش في تلعفر غرب الموصل.وقال مصدر في شرطة نينوى :” ان عملية القبض على عناصر داعش ، تمت افي منزل صغير بتلعفر ، بناء على معلومات استخبارية “.واضاف :” ان القوات الامنية اقتادتهم الى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم “.

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