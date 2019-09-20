على خطى نتنياهو.. وول ستريت تتوقع عدم تغيير غانتس لسياسة إسرائيل الخارجية

2019/09/20 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع تقرير لوول ستريت جورنال أن يسير الجنرال المتقاعد بيني غانتس، الذي من المحتمل أن يصير زعيم إسرائيل المقبل، على طريق رئيس

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