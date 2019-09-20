رفع مستوى التحذير الأمني للموانئ التجارية والنفطية بالكويت

2019/09/20 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) اليوم الجمعة نقلا عن قرار لوزير التجارة والصناعة أن الكويت رفعت مستوى التحذير الأمني لمرافق الموانئ

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