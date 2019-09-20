القوات الامنية تعتقل ابرز مروجي الحبوب المخدرة بقضاء الخالدية

2019/09/20 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،اليوم الجمعة، ان القوات الامنية اعتقلت اثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة شرقي مدينة الرمادي.

وقال

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