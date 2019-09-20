2019/09/20 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني خداداد غريب بور بانه سيتم حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار 2020) تدشين مشاريع منجمية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدشين مشاريع منجمية بقيمة 3.5 مليار دولار في ايران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدشين مشاريع منجمية بقيمة 3.5 مليار دولار في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).