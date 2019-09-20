2019/09/20 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حمل عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عباس سيد صروط، الحكومة مسؤولية التقصير في حماية أجواء العراق.

وقال صروط لوكالة {الفرات نيوز} "بعد الاحداث الأخيرة التي أدت الى قصف معسكرات الحشد الشعبي كانت هناك اتهامات لإسرائيل وكذلك ضربة موجعة للسعودية وربما يتعرضون الى ضربات أخرى بسبب تواجدهم على المناطق الحدودية".وأضاف "كلجنة أمن هي مع ان يكون الجيش ماسك للحدود العراقية بسبب وجود مناطق رخوة لداعش" مشيراً الى ان "القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول عن الملف الأمني وهناك خلافات بين وزير الدفاع وقادة الجيش وعلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي احتواء جميع الازمات داخل المنظومة الأمنية".وبين صروط ان "قوات الحشد والبيشمركة ضمن المنظومة الأمنية بالتالي اشراكها في التشكيل الجديد للقوات المشتركة حتى لا يكون هناك تقاطع وحجة بانهم خارج المنظومة" لافتا الى ان "القوات المشتركة قادرة على جمع القرار اذا كانت هناك جدية لضبط هذه القوات".وقال "القائد العام هو المسؤول الأمني عن الخروقات التي استهدفت مقار الحشد" منوها الى ان "اللجنة في استضافتها لمستشار الأمن الوطني فالح الفياض أكد ان الضربات كانت إسرائيلية قادمة من سوريا".وتابع ان "ملفات الفساد داخله بقوة في المنظومة الأمنية وهناك مبالغ كبيرة اهدرت على أسلحة غير رصينة كما ان التقصير يأتي من الحكومة لعدم امتلاك العراق أجهزة دفاع جوية لحماية الأجواء العراقية".ونوه عضو لجنة الأمن النيابية الى ان "المنطقة المحصورة مابين صلاح الدين وديالى وعرة جدا وكان حديث لممثلي لجنة الامن بوجود مناطق رخوة لداعش هناك".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صروط: الحكومة مقصرة في حماية أجواء العراق والفساد داخل بقوة في المنظومة الأمنية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صروط: الحكومة مقصرة في حماية أجواء العراق والفساد داخل بقوة في المنظومة الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).