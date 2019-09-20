الجابري يدعو الحكومة لبحث أسباب تفشي السرطان في ذي قار

2019/09/20 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة الحكمة المعارضة ستار الجابري الحكومة المركزية في بغداد لبحث أسباب تفشي و تزايد الاصابات بمرض السرطان في محافظة ذي قار.

وقال الجابري في بيان صحفي اليوم الجمعة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الاحصائيات الاخيرة تشير الى وصول عدد الحالات المرضية في ذي قار الى اكثر من ٤ الاف مصاب من مختلف المراحل العمرية".وأشار الى ان "هناك خطة لانشاء مركز للاورام السرطانية في المحافظة على المنحة الكويتية والموضوع يحتاج الى تسريع في الاجراءات للبدء بإنشاء المركز ورفده بالاجهزة الطبية الحديثة المتخصصة فضلا عن الاسراع بتوفير العلاج للمرضى الموجودين حاليا في المستشفيات".واضاف الجابري ان "على الحكومة ان تنهض بمسؤوليتها تجاه مواطنيها والوقوف على الاسباب الحقيقية لانتشار هذا المرض عبر تشكيل لجنة عليا من قبل رئاسة الوزراء مكونة من وزارة الصحة والبيئة و عدد من الوزارات والمراكز المختصة".ودعا الى "رفد ذي قار بعدد من الاطباء الاختصاص بالامراض السرطانية وحل مشكلة شحة هذا الاختصاص عبر تبنى المحافظة من ايراداتها المحلية و موازنة تنمية الاقاليم ايفاد عدد من اطباء المحافظة الشباب للدراسة في احدى الجامعات العالمية الرصينة ليخدموا ابناء محافظتهم".كما دعا الجابري الى "تشديد الرقابة الصحية على الاطعمة والمواد الغذائية المستوردة وخصوصا المعلبة منها وتشديد الرقابة على المنافذ والاهتمام بالسيطرة والفحص نوعيات الادوية والعلاجات الداخلة للبلاد".وشدد على "إتخذا الفرق البيئية دورها وان تكون حازمة في اجراءاتها تجاه المخالفات الشروط والمحددات البيئية التي ترصدها والتي تساهم في انتشار هذا المرض في المدن".انتهى

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