الكويت ترفع مستوى التحذير الأمني للمرافق المينائية التجارية والنفطية

2019/09/20 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) اليوم الجمعة نقلا عن قرار لوزير التجارة والصناعة أن الكويت رفعت مستوى التحذير الأمني للمرافق المينائية التجارية والنفطية.وقالت ”القرار يشدد على اتخاذ كل جهة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والمرافق المينائية“.

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