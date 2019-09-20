الشيخ قيس الخزعلي : واجب الدولة توفير السكن والعيش الكريم قبل إزالة التجاوزات

2019/09/20 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر الشيخ الخزعلي في تغريدة عبر حسابه على"تويتر"، إن "تطبيق القانون وإحلال النظام بإزالة التجاوزات على الأملاك العامة واجب الدولة ولكن واجبها قبل ذلك توفير السكن المناسب والعيش الكريم وكما نص على ذلك الدستور العراقي في المادة 30."

وأضاف أن "ترتيب الأولويات واختيار التوقيتات المناسبة لكل خطوة دليل على حسن الإدارة وهو ما نأمله من المعنيين

انتهى .



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