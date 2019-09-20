2019/09/20 | 14:44

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3 مصابين بانفجار عبوة ناسفة على جرار زراعي في جلولاء

الجمعة

20

أيلول

2019 :

02:38 pm

12

ثلاث مصابين بانفجار عبوة ناسفة على جرار زراعي قرب قرية ام الحنطة في

جلولاء..

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