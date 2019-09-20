2019/09/20 | 14:44

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قيادة عمليات سامراء تفكيك 30 عبوة ناسفة في جزيرة سامراء

كشفت قيادة عمليات سامراء عن تمكنها من العثور على 30 عبوة ناسفة خلال

عملية أمنية في جزيرة غرب سامراء وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري في حديثٍ له

إن هندسة الميدان وخلال عملية أمنية في جزيرة غرب سامراء تمكنت من

العثور على 30 عبوة ناسفة معدة للتفجير وأضاف الزهيري إن الهندسة التابعة لقيادتنا تمكنت من تفكيكها وإبطال

مفعولها جميعاً دون وقوع أي أضرار

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