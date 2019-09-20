نائب يحمل جهة تنفيذية مسؤولية التلكؤ بصرف “خطورة” منتسبي الجيش السابق

2019/09/20 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحمل النائب في تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي ،الجمعة ،مدير عام التقاعد العامة مسؤوليةالتلكؤ بصرف (الخطورة) لضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق.

وقال الدهلكي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه إن ” مدير عام دائرة التقاعد العامة يقف عائقاً امام صرف ماتبقى من اموال(الخطورة)”، مشيراً الى ان “مصير من يقف ضد تطبيق قرارات مجلس النواب ويعمل على تعطيل القوانين يكون خارج دوائر الدولة ” .

وتابع :” بالرغم من اقرار قانون صرف مكافات نهاية الخدمة لضباط ومنتسبي الجيش السابق الا ان مدير عام التقاعد العامة لم يطلب التخصيصات اللازمة من وزارة المالية لصرف ماتبقئ من الاموال من هذه السنة (في ما يخص مبلغ الخطورة ) “.

واعتبر الدهلكي التلكؤ الحاصل في صرف الاموال بـ”وجود اجندات سياسية تعطل منح هذه الحقوق “.

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