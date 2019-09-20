حزب مصري يطالب بالتحقيق في فساد يخص السيسي وبعض قادة الجيش

2019/09/20 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

طالب حزب الاستقلال المصري، بالتحقيق فيما في وقائع فساد تخص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبعض قادة الجيش.

وقال الحزب في بيان اطلع عليه “النور نيوز”، “حالة من الحراك الإعلامي الإلكتروني والتلفزيوني انتابت الشعب المصري خلال الأسبوعين الماضيين، إثر نشر المقاول محمد علي لعدة فيديوهات متلاحقة كشف فيها عن أوجه متعددة لاستخدام المال العام في غير مكانه الطبيعي”.

وأوضح، ان “الفنان محمد علي تحدث عن قصور للرئاسة يتم بناؤها في وقت يحتاج فيه الشعب لمتطلبات أولى وأهم من ذلك من مدارس ومستشفيات ووسائل نقل آمنة وآدمية”.

وأضاف، “كما تحدث عن استخدام الجيش المصري، الذي نعتز به، في أعمال ومهام خارج نطاق ما حدده الدستور له، مما تحيد به عن مهامه القتالية في الدفاع عن أرض وسماء ومياه الوطن”.

وتابع البيان، “في رد واضح اعترف رأس النظام في مصر (السيسي) ببناء هذه القصور على الملأ، وحيث أن جموع الشعب المصري التي نعتز بها وبآرائها ترغب في معرفة الحقيقة، وهذا ما شهدت عليه الملايين منهم الذين تناقلوا وأيدوا تلك الفيديوهات”.

وأكد حزب الاستقلال، انه “لزاما علينا كحزب سياسي أن نطالب بفتح التحقيق في صحة صرف هذه الأموال التي هي ملك للشعب المصري، وليست ملكا للحكام، ونحن في الحقيقة لا نأبه كثيرا للردود التي تقتصر على وصف محمد علي بالمحتال أو الحرامي؛ فنحن لا يهمنا شخصيته، ولكن كم المعلومات التي طرحها في فيديوهاته والتي اقتصر الرد عليها بنحن شرفاء وثقوا بنا”.

ودعا الحزب، الى “تحقيق نزيه وحقيقي، ومن ثم نعلن تضامننا مع كل جموع الشعب المصري التي ترغب في أن يتوقف نزيف الثروة المصرية، ونتضامن مع كل الدعوات المطالبة بمحاربة الفساد أيا كان مصدره أو القائمون عليه، وفي عودة الجيش المصري إلى مكانته لدى الشعب”.

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