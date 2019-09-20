العثور على سلاح وعتاد ومتفجرات لداعش جنوب القائم

2019/09/20 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

عثرت القوات الأمنية، على سلاح وعتاد ومتفجرات لداعش بعملية أمنية جنوب قضاء القائم غربي العراق.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من حشد محافظة الانبار متمثل بـ(فوج حشد الغربية الأول، وفوج أعالي الفرات الأول)، والجيش وجهاز المخابرات لغرض البحث والتفتيش في جنوب قضاء القائم 100كم في الصحراء تم العثور على مضافات للدواعش في (منطقة الوزيه) وأسلحة واعتدة”.





وأضاف، ان “العملية اسفرت عن العثور على عدد من الصواريخ، وسلاح مختلف الانواع وعتاد وعبوات ناسفة”.

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