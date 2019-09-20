2019/09/20 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع واصابة منتسبين في حرس الحدود بحادث سير بالمثنى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع واصابة منتسبين في حرس الحدود بحادث سير بالمثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).