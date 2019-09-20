2019/09/20 | 15:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سماور | بغداد - سوق الذهب في الكاظمية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: onTX3wKvva8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سماور | بغداد - سوق الذهب في الكاظمية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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