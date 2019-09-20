الكويت تستعد للحرب وترفع المستوى الامني في موانئها

2019/09/20 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق رفع وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، اليوم الجمعة، المستوى الأمني للمرافق المينائية من المستوى (1) إلى المستوى (2).وأكدت مؤسسة الموانئ الكويتية، في بيان، على أن القرار الوزاري ينص على رفع المستوى الأمني “للمرافق المينائية للبلاد جميعها، سواء التجارية أو النفطية.وأضافت أن القرار يشدد على اتخاذ […]

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