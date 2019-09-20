مدرسة التدريب العسكري في مديرية مقاتلة الدروع تخرج الدورة الـ28 للسلاح المباشر

2019/09/20 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت مدرسة التدريب العسكري في مديرية مقاتلة الدروع، الجمعة، الدورة الـ28 للسلاح المباشر والتي سميت بدفعة “قمر العشيرة”.وقالت المديرية في بيان وتلقته وكالة صدى ان “مدرسة التدريب العسكري في مديرية مقاتلة الدروع خرجت دفعة قمر العشيرة والتي تعد الدورة الـ٢٨ لعام ٢٠١٩ للتدريب على السلاح المباشر داخل اروقة مدرسة التدريب”، مبينة ان “الدورة استمرت

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