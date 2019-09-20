الحشد الشعبي يضبط طائرة مسيرة في محيط بحيرة حمرين

2019/09/20 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت قوة من الحشد الشعبي طائرة مسيرة في محيط بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .

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