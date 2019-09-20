2019/09/20 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عقد الاتحاد العراقي لكرة اليد، مؤتمره مع ممثلي الاندية المشاركة في الدوري الممتاز لموسم 2019/ 2020.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد لكرة اليد حسام عبد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع بين اتحاد اليد وممثلي الاندية المشاركة في موسم 2019- 2020) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع بين اتحاد اليد وممثلي الاندية المشاركة في موسم 2019- 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).