2019/09/20 | 15:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- صلاح الدين
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تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق 4 إرهاب في سامراء
وقال مصدرٌ أمني في قيادة عمليات سامراء ف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص لـ"العهد نيوز": القبض من مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في سامراء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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