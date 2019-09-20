2019/09/20 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين

تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق 4 إرهاب في سامراء

وقال مصدرٌ أمني في قيادة عمليات سامراء ف

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