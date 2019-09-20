الحشد والجيش يعثران على سلاح وعتاد ومتفجرات لداعش جنوب القائم

2019/09/20 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الامنية، اليوم الجمعة، على سلاح وعتاد ومتفجرات تعود لتنظيم داعش الارهابي بعملية امنية جنوب قضاء القائم غربي العراق.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي :” ان قوة مشتركة من حشد محافظة الانبار متمثل بـ(فوج حشد الغربية الأول، وفوج أعالي الفرات الأول)، والجيش وجهاز المخابرات ، نفذت عملية لغرض البحث والتفتيش […]

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