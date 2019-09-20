الموارد المائية توضح ارتفاع منسوب الفرات وتحذر

2019/09/20 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت وزارة الموارد المائي، سبب ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان ارتفاع نهر الفرات "يعود الى زيادة في اطلاقات سد حديثة، وقد نبهت دوائرنا في المحافظة المذكورة قبل اكثر من عشرة ايام عبر وسائل الاعلام المحلية في الرمادي وجود زيادة في اطلاقات سد حديثة".واوضح أن "هذه الزيادة طبيعية وضمن الحدود الاعتيادية للنهر وان الاطلاقات الحالية مؤخر سدة الرمادي تمثل‎ 25 ‎% من استيعاب نهر الفرات".كما يرجح بان "تكون هناك اطلاقات اضافية على نهر الفرات لاجل التخفيف عن بحيرة سد حديثة تحسبا للموسم الشتوي القادم او نتيجة لزيادة الايرادات بفعل الامطار التي من المتوقع تساقطها على حوض النهر مع بدء الموسم الشتوي القادم".ودعت وزارة الموارد الى "توخي الحيطة والحذر بالنسبة للمواطنين المتجاوزين على حوض النهر من هذه الزيادات بالاطلاقات المائية مع قيامهم برفع هذه التجاوزات حتى لا تؤثر على انسيابية جريان المياه في نهر الفرات".انتهى

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