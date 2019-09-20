2019/09/20 | 15:15

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استعراض جوي لحرس الثورة والجيش والاهداف على الخارطة

أعلن نائب قائد القوة الجوية بالجيش الايراني العميد طيار حميد واحدي،

ان الاستعراض الجوي السنوي الثالث المشترك للجيش وحرس الثورة

الاسلامية في

#ايران،

سيقام في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري في مدينة بندر عباس

على ساحل

#الخليج_الفارسي.

وقال العميد طيار حميد واحدي في تصريح صحفي یوم امس الخمیس ان

الاستعراض الجوي المشترك سينطلق من قاعدة "الشهيد عبد الكريمي" الجوية

في بندر عباس جنوبي ايران وذلك بمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس (ذكرى

بدء الحرب التي فرضها نظام دكتاتور

#العراق

المقبور صدام للفترة من 1980 الى 1988)

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