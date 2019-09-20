2019/09/20 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الجمعة، القبض على سوريين اثنين حاول التسلل عبر الحدود وبحوزتهما 25 منظومة انترنت.بناءً على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية قوة من الفوج الرابع باللواء الثامن في الفرقة السابعة ضمن قيادة عمليات الجزيرة ، وبعد نصب كمين محكم تلقي القبض على متهمين اثنين يحملان الجنسية السورية، خلال محاولتهما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على سوريين يحوزان 25 منظومة انترنت حاولا التسلل عبر الحدود وكالة خطوة برس.

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